Guardiola após a derrota com o Tottenham: «Jogadores precisam de tempo»

O campeão Manchester City entrou com o pé esquerdo na Premier League. A equipa orientada por Pep Guardiola, que apostou em João Cancelo e Rúben Dias no onze e deixou Bernardo Silva no banco, perdeu em Londres frente ao Tottenham de Nuno Espírito Santo e, no final do jogo, o técnico dos citizens admitiu que a equipa não foi capaz de controlar as transições ofensivas do adversário.





"Começámos muito bem. Depois tivemos problemas em algumas transições onde não estivemos bem e sofremos devido perdas de bola. É verdade que tivemos mais oportunidades mas não conseguimos concretizá-las e perdemos. Quando perdemos a bola, eles apareceram nas nossas costas. Lucas Moura teve qualidade para progredir com bola e isso aconteceu porque não conseguimos tornar as coisas simples. Perdemos a bola no meio, eles foram por fora e estava claro que tínhamos de defender melhor. Mas à parte disso estivemos bem", analisou, à Sky Sports.Guardiola acredita que a equipa vai reagir já no próximo jogo. "Só há dois dias estivemos todos juntos pela primeira vez, por isso sei que os jogadores precisam de tempo para se adaptar, fisicamente mas também mentalmente. Ainda estamos no início da época, mas é preciso começar a ganhar jogos. Há mais 37 jogos e é uma longa caminhada. Vamos tentar corrigir algumas coisas e voltar a mostrar o nosso melhor futebol", concluiu.