Guardiola: «As equipas do Mourinho são assim: cometes um erro e punem-te»

Derrotado pelo Tottenham de José Mourinho pela segunda vez consecutiva, Pep Guardiola mostrou-se resignado pelo desaire, numa partida onde, apesar de ter conseguido criar oportunidades, assumiu que provou o veneno maior das equipas de José Mourinho: a capacidade de aproveitar os erros contrários para sentenciar os jogos.





"Podia ter sido melhor, jogámos de forma similar ao que fizemos em toda a época passada. Não estivemos bem defensivamente no primeiro golo e eles depois começaram a defender bem recuados, com uns seis jogadores e isso não foi fácil. Tivemos as nossas chances, mas não conseguimos marcar e eles acabaram por conseguir duas ou três chances no contra-ataque e perdemos o jogo", começou por analisar."Sabíamos que não podíamos dar-lhes o primeiro golo. Tivemos mais chances depois disso, mas perdemos. As equipas do Mourinho são assim, cometes um erro e punem-te no contra-ataque", considerou o espanhol, que esta semana renovou o seu contrato com o Manchester City.