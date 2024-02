Guardiola: «Bernardo Silva levou uma grande pancada»

Questionado sobre o motivo que o levou a substituit Bernardo Silva ao minuto 78 do Copenhaga-Manchester City, duelo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões que terminou com um triunfo dos citizens por 3-1, Pep Guardiola revelou que o internacional português saiu com algumas queixas, não dando muitos pormenores sobre o estado do criativo. "Bernardo Silva levou uma grande pancada", atirou o treinador catalão, não adiantando mais informações.

Bernardo Silva foi titular esta noite em Copenhaga, tendo assinalado uma grande exibição, em que contribuiu com um golo, ao minuto 45'+1, após assistência de Kevin de Bruyne, a grande figura do Manchester City na Dinamarca, com um golo e dois passes para golo. O internacional português viria a ser substituído mais tarde, ao minuto 78, para dar lugar ao compatriota Matheus Nunes em campo.



Entretanto, Bernardo Silva foi eleito o MOTM (Man Of The Match, Homem do Jogo em inglês) nas redes sociais do Manchester City.