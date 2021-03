Guardiola inclui Bruno Fernandes nos mais 'perigosos' do Manchester United

O Manchester City recebe o rival United no domingo (16H30) em jogo da 27.ª jornada da Premier League e Pep Guardiola sublinha que os 14 pontos de vantagem que tem sobre os red devils não vão fazer com que os citizens tirem o pé do acelerador.





"É o Manchester United. Sempre foi um clube de topo! É um privilégio competir com eles e estar frente a frente com eles. Depois de amanhã não será exceção. O nosso objetivo é continuar a fazer o que temos feito e sermos nós próprios", disse no lançamento do encontro apontando os cinco maiores 'perigos' do adversário."Eles são tão fortes em vários aspetos. Defensivamente, no meio-campo... Bruno Fernandes, a velocidade na frente com o [Daniel] James, Rashford e Martial. Depois, a experiência do Cavani, um dos jogadores que mais admiro pelo que fez na carreira e como a vive".