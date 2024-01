Guardiola confirma regresso de Haaland à competição quase dois meses depois

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista internacional norueguês Erling Haaland vai regressar aos relvados, quase dois meses depois de se ter lesionado num pé, anunciou hoje o treinador do campeão inglês Manchester City, Pep Guardiola.

"É a primeira vez que ele está de volta. Temos toda a equipa, somos mais fortes. Ele é um jogador importante para nós", confirmou o treinador espanhol, em conferência de imprensa.

O melhor marcador da Premier League, juntamente com Mo Salah, do Liverpool, ambos com 14 remates certeiros, falhou os últimos 10 jogos dos 'citizens', devido a um problema ósseo num pé.

Guardiola adiantou também que os defesas John Stones e Manuel Akanji estão disponíveis para o encontro da 22.ª ronda da Premier League, frente ao Burnley, na quarta-feira, em Manchester, onde os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva devem constar na ficha de jogo.

"A notícia mais importante é que quase todo o plantel está apto. Não temos lesões. O Manu [Akanji] está de volta, a treinar bem e não sente dor no joelho. O John [Stones] também", revelou.

O Liverpool lidera a Liga inglesa, com 48 pontos, mais cinco do que o City (segundo classificado), Arsenal (terceiro) e Aston Villa (quarto), sendo que os 'citizens' têm menos um jogo disputado.