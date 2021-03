Guardiola: «Contra o West Ham jogámos muito, muito pior...»

Ao fim de 21 jogos seguidos a vencer, o Manchester City voltou finalmente aos desaires, ao cair na receção ao rival United por 2-0. "Um jogo fantástico" na ótica de Pep Guardiola, mas que para o técnico espanhol acabou com um resultado talvez injusto para a sua equipa, que no seu entender atuou bastante bem. O problema foi mesmo o resultado final...





"Foi um jogo fantástico. O United pressionou incrivelmente alto e foram muito rápidos no contra-ataque. Nós jogámos bem, mas infelizmente não fomos eficazes no ataque, por isso temos de felicitar o United. As notícias de hoje serão que nós perdemos, mas para nós as notícias são as 21 vitórias seguidas. Ainda há 30 pontos para disputar e queremos recomeçar a ganhar. É assim o futebol. Às vezes acontece. Jogámos muito melhor hoje do que com o West Ham, num jogo em que vencemos. Mas é sempre a mesma coisa. Ganhar um jogo e avançar para o próximo. Aqui é igual. Perdemos e vamos para o próximo. É uma lição. Até mesmo com 0-2 estávamos a jogar bem", considerou, à Sky Sports.Depois, BBC Sport, o espanhol reforço o mesmo discurso. "Faltam dez jogos, agora chega a parte mais importante da época. Os últimos 10 jogos são importantes e começamos já na quarta-feira. Vamos tentar o máximo de jogos possível para sermos campeões. Contra o West Ham jogámos muito, muito pior do que hoje. Contra o West Ham não merecíamos ganhar e talvez hoje não merecessemos perder. Não fomos fortes na frente da baliza, os nossos avançados não estiveram bem, mas isto acontece...", disse.