Guardiola critica calendário apertado: «A UEFA e a FIFA estão a matar os jogadores»

Pep Guardiola juntou-se à onde de críticas que visa o excesso de jogos e a densidade dos calendários. O técnico do Manchester City considera que as provas internacionais, nomeadamente de seleções, deveriam ser reconsideradas e diz mesmo que a "UEFA e a FIFA estão a matar os jogadores", admitindo que se vê obrigado a rodar jogadores mas que tal só é possível pela enorme qualidade do plantel que tem à disposição.





"isso é demais. Não tivemos uma semana de folga desde que começámos a época. Os jogadores são seres humanos, não são máquinas. Todos os jogos rodo seis ou sete jogadores porque todos estão em forma e porque temos uma equipa incrível e não vou deixá-los jogar tanto quanto possível. Alguns querem jogar todos os dias, mas é impossível disputarem todas as competições", afirmou Guardiola, após o triunfo dos citizens sobre o Leicester.O Manchester City lidera a Premier League, está nos 'quartos' da Champions, nas 'meias' da Taça de Inglaterra e vai disputar a final da Taça da Liga com o Tottenham de José Mourinho. "Este ano, sem espectadores, com a época mais curta de sempre... começámos mais cedo e vamos acabar mais cedo. Então, se não fizeres rotatividade, não podes vencer todas as competições. Não podes estar na posição em que estamos agora", reconheceu o treinador espanhol, dando como exemplo a última paragem na qual praticamente todas as seleções europeias cumpriram três encontros."Alguns jogaram três jogos, 90 minutos, mais 90, mais 90 e tiveram de viajar. Claro que todos querem jogar, pois têm uma mentalidade incrível de estar sempre em campo, mas precisam de descansar. Nnhum jogador pode jogar o tempo todo e estar física ou mentalmente pronto em todos os jogos. É impossível", justificou.