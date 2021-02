Guardiola defende Klopp e diz que "é bom perder": «Seria aborrecido ganhar época após época»

O Manchester City enfrenta esta quarta-feira o Everton, em jogo em atraso da Premier League, num momento de grande forma. A equipa de Pep Guardiola soma 16 vitórias consecutivas, um recorde, e não perde desde 21 de novembro, diante do Tottenham. Outro triunfo hoje deixará Rúben Dias, João Cancelo, Bernardo Silva e companhia com 10 pontos de vantagem para o rival United, no 2º posto da liga inglesa.





Em alta, o técnico catalão não se esquece que já passou por uma fase de contestação e aproveitou para motivar Jürgen Klopp, campeão em título, a viver momento conturbado.“O que Klopp tem feito no futebol é excecional. Já o disse muitas vezes, tanto agora como na Alemanha. Torna o futebol atrativo, quer dar alegrias aos adeptos com um futebol de ataque. Todos temos bons e maus momentos, nenhum treinador pode ganhar época após época, jogo após jogo, seria aborrecido. Falo pessoalmente, não digo que ele o sinta, mas às vezes até é bom perder para percebermos o quão difícil é ganhar. Quando voltamos ao nosso melhor, temos mais crédito e valorizamos mais o que fizemos”, enfatizou Guardiola.