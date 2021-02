Guardiola desfaz-se em elogios a Cancelo e revela atributo 'inesperado' de Bernardo Silva

Pep Guardiola deixou esta quarta-feira rasgados elogios a João Cancelo e Bernardo Silva, na sequência de mais uma vitória convincente dos citizens, uma vez mais com contribuição direta dos dois jogadores portugueses. Após o encontro com o Borussia Monchengladbach, o técnico falou de ambos e até revelou uma característica que provavelmente poucos conheciam do médio ofensivo.





"Só tem de melhor às vezes e saber melhor quando não deve correr riscos. Mas é um jogador muito inteligente e dá-nos algo especial para nos fazer jogar. Fiquei muito feliz com as suas duas assistências no último terço. É um jogador com imensa qualidade, a sua condição física é impressionante", declarou o técnico catalão sobre o lateral.Já em relação a Bernardo Silva, mais elogios... "É muito bom nos cabeceamentos. Muito bom! Vejo isso nos treinos. Quando fazes aquele movimento de cabecear, tens de usar o corpo todo, não apenas a cabeça. Ele usa muito bem o pescoço e também o resto do corpo. É um bom cabeceador, honestamente. Sei disso e o golo foi fantástico. A forma como finalizou e especialmente sendo um médio ofensivo, ao chegar à área daquela forma. O Bernardo e o Gundogan têm esta qualidade especial de chegar à área para finalizar".