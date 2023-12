Guardiola devolve críticas e atira-se a ex-jogadores sobre o tetra: «Se fosse fácil teriam ganho»

Pep Guardiola não poupou os comentadores da 'Sky Sports', que acusaram a equipa do Manchester City "complacência" depois do terceiro jogo sem ganhar. A expressão foi usada por Gary Neville, enquanto Micah Richards admitiu que "algo não está bem" com a sua equipa. Jamie Carragher, que também estava no estúdio, não foi igualmente poupado pelo treinador catalão dos tricampeões ingleses."Sei que quando não ganhamos há 'complacência', não há caráter. Depois, quando se ganha é porque temos fome de vencer. Talvez esteja enganado, mas não acho que seja complacência", começou por dizer Guardiola. "Conheço os jogadores, sei que se comportam de forma extraordinária. Tenho a sensação que, se mantivermos o nível, vamos conquistar a Premier League outra vez."Depois, referiu-se aos ex-jogadores que agora comentam na 'Sky'. "O Gary Neville não sabe o quão difícil é ganhar a Premier League quatro vezes seguidas, caso contrário tê-lo-ia feito na melhor fase do Manchester United. Não o conseguiu, não é verdade? O Jamier Carragher não venceu uma. E o Micah Richards também não ganhou quatro edições da Premier League consecutivas. Nunca, nunca! Nunca aconteceu."O Manchester City somou três empates nos últimos três jogos do campeonato, mas Guardiola não deixa de acreditar num inédito tetra. "Vejo a minha equipa, sei como eles lutam, como pressionam, como continuam até ao fim e como ficam perturbados quando sofrem um golo. Por isso não sinto isso [complacência]. Talvez esteja enganado e eles [comentadores] estejam a ver algo que eu não vejo. Não tenho esse sentimento."E acrescentou: "O que sinto é que é muito difícil manter o nível do Liverpool, do Tottenham, do Chelsea. Se fizermos isso, então conseguimos. Esse é o objetivo, manter o nível que estamos a mostrar."