Guardiola distribuiu prémio da conquista da Premier League pelos funcionários do Man. City

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O 'Daily Mail' escreve em Inglaterra que Pep Guardiola distribuiu o prémio que recebeu na sequência da conquista da Premier League pelos funcionários do clube.Numa época em que o Manchester City ganhou o campeonato - que em dezembro parecia estar entregue ao Arsenal -, a Taça de Inglaterra e a Liga dos Campeões, o treinador fez questão de agradecer o apoio de todos nos citizens. Desde rececionistas a seguranças, todos receberam uma parte do dinheiro a que o técnico catalão teve direito.Não se sabe ao certo a quantia, mas o 'Daily Mail' avança que o prémio entregue às principais figuras da equipa ronda as 750 mil libras, cerca de 876 mil euros.