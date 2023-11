Guardiola e a Bola de Ouro de Messi: «Haaland tem a carreira toda pela frente...»

A Bola de Ouro entregue a Lionel Messi tem originado algumas críticas, com muitos analistas e figuras míticas do futebol mundial a afirmarem que o galardão deveria ter sido entregue a Erling Haaland. Ora, Pep Guardiola, que viveu momentos de glória com o argentino no Barcelona e atualmente orienta o avançado norueguês no Manchester City, veio a terreiro falar sobre a distinção dada a ‘La Pulga’ e fez questão de lembrar que Haaland… tem a carreira toda pela frente."Vi-o muito feliz por estar a concorrer diretamente com Messi e Mbappé e todos os outros jogadores. Foi uma grande noite para o Manchester City e tenho de dar os parabéns a Messi e a Aitana Bonmatí [Bola de Ouro feminina] pelos prémios", referiu o técnico dos citizens, sublinhando que Haaland ainda vai bem a tempo de arrecadar o troféu para a sua vitrina e que o norueguês estava satisfeito por… participar."Foi muito importante o Manchester City ter estado lá, porque não aconteceu muitas vezes. O Haaland tem a carreira toda pela frente. Tem de continuar a ganhar e ter a possibilidade de dizer: 'Talvez na próxima época possa lá estar'. Ele estava muito satisfeito por ter estado lá".