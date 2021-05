Guardiola e a conquista da Premier League: «Foi a mais difícil de todas»

O Manchester City, dos portugueses Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias, sagrou-se ontem campeão inglês após a derrota do rival United, conquistando o terceiro título da Premier League sob o comando técnico de Pep Guardiola. Na reação à conquista, o espanhol admitiu que foi "a mais difícil de todas".





"Esta foi uma Premier League como nenhuma outra. A mais difícil de todas. Vamos sempre lembrar-nos desta época pela forma como ganhámos. Tenho muito orgulho de treinar este grupo de jogadores. São especiais. Chegar a esta época, com todas as restrições e dificuldades que enfrentámos, e mostrar esta consistência, é notável", considerou o técnico, em declarações reproduzidas pelo site oficial do Manchester City.Os citizens podem ainda acabar a época com a conquista da Champions, depois de também terem vencido a Taça da Liga. Mas para Guardiola o campeonato é sempre o principal objetivo."No início de cada época, a Premier League é o mais importante para nós. É onde estamos a jogar de três em três dias, dentro e fora de casa. Só mesmo sendo o melhor dos melhores, semana sim, semana não, podes ganhar esta prova. É um sucesso incrível", referiu, deixando ainda palavras aos adeptos do clube."É muito importante agradecer a nossos adeptos. Nos momentos mais duros, não os tivemos connosco, mas sabemos que eles estão sempre connosco. Foi isso que nos deu força", concluiu.