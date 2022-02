Guardiola e a derrota com o Tottenham: «É difícil quando defendem tão atrás»

Depois da goleada em Alvalade frente ao Sporting, para a Liga dos Campeões, o Manchester City perdeu este sábado ( 2-3 ) na receção ao Tottenham, para a 26.ª jornada da Premier League. No final do jogo, Pep Guardiola deixou elogios aos spurs, mas considerou que os citizens fizeram o suficiente para vencer."Penso que jogámos bem, criámos muitas oportunidades, mas é difícil quando defendem tão atrás. Foi um jogo duro, mas não posso dizer nada de mal acerca da minha equipa", afirmou o técnico catalão, que lamentou a falta de eficácia dos seus homens: "Tivemos chances para marcar, mas infelizmente não conseguimos mais."Além da finalização, a chave para o insucesso dos citizens esteve, para Guardiola, na defesa "compacta" montada por Antonio Conte e na qualidade do trio da frente. "Eles são cirúrgicos. Toda a gente conhece a qualidade do Harry Kane e ainda têm o Son e o Kulusevski", analisou, além de salientar a exibição "brilhante" do guarda-redes Hugo Lloris.Harry Kane bisou e foi a grande figura do encontro. A possível mudança do inglês para o Ehtiad foi uma das novelas do verão passado, mas Guardiola garante que a transferência "nunca foi uma opção" e que o melhor é mesmo "esquecer" o assunto.O Liverpool, que este sábado venceu (3-1) o Norwich em Anfield, reduziu para seis pontos a desvantagem face ao líder Manchester City e deixa tudo em aberto na luta pelo título. "Não precisávamos de perder este jogo para saber o quão difícil é ganhar a Premier League. Ainda há muitos jogos pela frente", sublinha Guardiola.