Guardiola e a possibilidade de treinar a Juventus: «Gosto de comida italiana...»

Pep Guardiola garantiu numa visita a uma escola em Itália que a Juventus nunca o tentou contratar, isto embora já tenham existido vários rumores do interesse dos bianconeri nos serviços do treinador catalão do Manchester City."A 'Juve' nunca me procurou", garantiu o técnico. "Se aceitaria treinar a Juventus? Em Itália a comida é muito boa e venho cá muitas vezes de férias", atirou Guardiola enigmaticamente.O agora técnico, que jogou no Brescia e na Roma, explicou também que não se sente cansado de treinar. "Mais cedo ou mais tarde chegará esse momento [de parar] porque na vida há fases em que é preciso dizer basta", explicou.Guardiola falou perante 1.500 alunos num evento intitulado 'como utilizar o talento e o trabalho em equipa para enfrentar e vencer melhor os desafios da vida' e deixou alguns conselhos aos mais jovens. "Ninguém se faz forte deitado na cama ou no Instagram. Se queres ser fotógrafo tens de tirar milhares de fotografias. O problema agora é que pensamos mais no que os outros dizem do que em nós mesmos."E prosseguiu: "Todos os jogadores de hoje pensam que jogam muito bem. Leem umas críticas e vão para casa tristes. E vice-versa. Os jovens precisam de pensar apenas na opinião deles, que é a que realmente conta. O talento desenvolve-se a praticar e a cometer erros. Gostas de jogar futebol? Joga muito. Se ficares em casa ou nas redes sociais não poderás ter sucesso, é mais difícil. É preciso talento para fazer algo especial, mas claro que isso não chega se não houver horas e horas de sacrifício por trás. Que não serão de sacrifício se fizeres algo que gostas."