Guardiola e adjunto no Manchester City isolados após teste positivo à Covid-19

O treinador espanhol do Manchester City, Pep Guardiola, que orienta os portugueses Ruben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, ficou hoje em isolamento, após teste positivo a SARS-CoV-2, anunciou o clube inglês.

Assim, o técnico, bem como o seu adjunto Juanma Lillo, igualmente com teste positivo, vão falhar a deslocação ao reduto do Swindon Town, marcada para sexta-feira, a contar para a Taça de Inglaterra.

Ainda segundo o Manchester City, o total de pessoas ligadas à sua equipa principal afastadas da atividade normal ascende agora a 21 (sete atletas e 14 técnicos ou funcionários).

A covid-19 provocou 5,4 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse, divulgado na sexta-feira.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.