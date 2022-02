Guardiola e o atribulado voo Lisboa-Manchester: «Vi um vídeo e parece ainda mais assustador»

Guardiola fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo da Premier League de sábado (17H30), frente ao Tottenham, e aproveitou para elogiar o piloto do voo dos citizens que aterrou de emergência em Liverpool, quando a equipa se dirigia para casa após a goleada sobre o Sporting (5-0) "Quando vi o vídeo [do voo], pareceu ainda mais assustador do que aquilo que sentimos lá em cima. Foi turbulento. Estávamos a descer e o motor começava imediatamente a funcionar e subíamos. Tivemos um piloto incrível e super calmo que falou connosco. Foi magnífico. Estávamos algo ansiosos, mas graças a ele ficámos mais calmos", disse o espanhol, antes de elogiar o Tottenham."O facto de terem perdido três vezes consecutivas vai fazer com que seja ainda mais difícil para nós. Já sofremos várias vezes contra eles, têm muita qualidade. Se o clube confiar em Conte a longo prazo, terão sucesso", garantiu.