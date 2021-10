Guardiola e o descontentamento de Sterling: «Cancelo não joga e não se queixa»

Raheem Sterling deixou no ar a possibilidade de sair do Manchester City ao afirmar que estaria aberto, naquele momento, a pensar numa proposta para rumar a outro clube. Uma afirmação que mereceu um comentário de Pep Guardiola esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo deste sábado com o Burnely.





"Não sabia que estava a pensar sair. É jogador do Man. City e espero que continue a ser. Mahrez não joga e não se queixa, Cancelo também não. Não posso assegurar a ninguém quantos minutos vai jogar, todos têm de falar dentro do campo. Não só Raheem, mas todos eles. Quero que sejam felizes. Têm de estar contentes no clube, se assim não for devem tomar uma decisão", começou por referir o técnico dos citizens."Não posso assegurar que vão jogar sempre 90 minutos. Sou eu que tomo as decisões em função do melhor para o clube, não para os jogadores. Não quero ver jogadores infelizes, não é o fim do mundo. Há muitas equipas, muitos jogadores e muitas opções", vincou Guardiola.