Guardiola e o duelo com o Real Madrid: «Vamos ter que jogar contra a história deles»

Pep Guardiola e Raheem Sterling fizeram, esta segunda-feira, a antevisão ao jogo de amanhã com o Real Madrid, da 1.ª mão das 'meias' da Liga dos Campeões. O extremo inglês garantiu que as reviravoltas dos merengues fazem "parte do passado", enquanto o treinador dos citizens frisou que os merengues são superiores no que toca à "história" na competição."Sabemos a qualidade do Real Madrid nesta competição, não só por esta temporada mas também pelas anteriores. Isso faz tudo parte do passado. Só podemos controlar o facto de estarmos preparados mentalmente para amanhã e para a 2.ª mão. Não podemos olhar para o que têm feito nos últimos jogos, mas sim o que vão fazer amanhã", atirou Sterling.Já Guardiola deixou elogios a Benzema, mas frisou que o Man. City está pronto para fazer mais duas boas exibições. "Nos dois jogos contra o Sporting e no primeiro com o At. Madrid jogámos bem, mas na 2.ª mão com o At. Madrid eles criaram mais oportunidades. Benzema? Marca muitos golos, não só contra o Chelsea mas na carreira toda. É fantástico".E prosseguiu, dando a entender que os citizens terão, pela frente, uma missão difícil: "Vamos ter que jogar contra a história deles. São melhores nesse aspeto, mas temos o desejo de competir. [A Champions] É uma prova incrível. Temos que sofrer, estar juntos, e atacar quando tivermos bola. Na última década temos chegado aqui [a fases finais], e isso é incrível", rematou o espanhol.