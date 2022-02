Guardiola e o duelo com o Sporting: «Se bateram FC Porto e Benfica, meus amigos... É porque são bons!»

Rasgados elogios de Pep Guardiola ao Sporting na sua antevisão ao embate da 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, que se disputa terça-feira, a partir das 20 horas, em Alvalade. O técnico dos ingleses lembrou o caminho dos leões desde 2020/21 e também a fase de grupos onde se qualificaram entre equipas com tradição."O Sporting é uma equipa unida - a relação entre o treinador e a equipa está lá. São muito físicos e têm corredores fantásticos. São campeões portugueses, depois de muitos anos. Se bateram o FC Porto e o Benfica, meu amigo… É porque são bons! Passaram uma fase de grupos onde estava o Ajax e o Dortmund, que são equipas com tradição na Champions. Vi alguns jogos e fiquei realmente impressionado", atirou o espanhol.Aproveitou, também, para elogiar o futebol português, que bem conhece, diz: "Sempre tiveram uma liga incrivelmente competitiva. Nós jogámos contra o FC Porto na última época e percebemos o quão forte são as equipas portugueses. A nível de recrutamento são fantásticos, muito competitivos. Em pouco tempo, as suas maiores estrelas vão para Espanha, Inglaterra, Alemanha ou França."