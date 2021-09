Guardiola e o empate com o Southampton: «Tiveram 7 dias para preparar-se e nós 10 minutos»

O Manchester City, com os portugueses Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias no onze inicial, cedeu este sábado um empate sem golos na receção ao Southampton, para a 5.ª jornada da Premier League. No final da partida, Pep Guardiola considerou que o curto tempo de recuperação após o jogo da Champions (vitória por 6-3 sobre o RB Leipzig), a meio da semana, teve impacto na exibição dos citizens.





"Gostava de ter tido mais tempo para recuperar e estar melhor, mas hoje não estivemos frescos mentalmente. Não diria o mesmo das nossas pernas, pois tivemos quatro ou cinco jogadores novos. Mas às vezes isto acontece. Eles tiveram 7 dias para se preparar, nós tivemos 10 minutos ontem. Não conseguimos ser mais decisivos no último terço nem rematar de longe. Temos de ser capazes de criar mais oportunidades. A Premier League tem 38 jogos e, em teoria, todas as equipas partem em iguais condições, mas isso não é totalmente verdade para as equipas que disputam a Champions", analisou.O técnico espanhol recusou ainda a ideia de que o Man. City não foi capaz de vencer por não jogar com ponta-de-lança. "Não fomos capazes de fazer com que as bolas chegassem em boas condições aos nossos avançados, só isso. Não estivemos bem na construção do jogo, não conseguimos ser criativos pelos jogadores da defesa e pelo Fernandinho. Os cinco homens que tinham de levar a bola para os outros não estiveram bem", referiu Guardiola.