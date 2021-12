Guardiola e o golo de João Cancelo: «Foi fantástico»

Diante do Newcastle, o Man. City venceu por 4-0 e até chegou ao intervalo já com metade do trabalho feito, mas para Pep Guardiola esta tarde em St. James Park viu-se a pior primeira parte da época por parte da sua equipa. Em análise ao jogo, o espanhol falou ainda do grande golo de João Cancelo, o segundo da partida."Um bom resultado, mas não foi uma boa performance. Tivemos sorte, porque o Newcastle não defendeu bem no primeiro golo e depois tivemos uma ação brilhante do João Cancelo no segundo golo. A primeira parte foi uma das piores que fizemos esta época. A segunda já foi melhor. Jogámos melhor com a bola, tocámos mais a bola, mas na primeira perdemos imensas vezes a posse. No intervalo acalmámos e falámos o que devíamo ser feito", disse o técnico espanhol, à BBC.Sobre o golo de João Cancelo, Pep deixou elogios. "Foi um golo fantástico. Sabemos a qualidade que tem no último terço. Atacou muito bem a zona inferior, fintou e marcou. Foi importante."