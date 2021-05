Guardiola eleito treinador do ano na Premier League

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, foi distinguido com o prémio de melhor treinador do ano da Premier League. A votação foi levada a cabo pela 'League Managers Association'.





"Estou radiante por ter conquistado este prémio pela segunda vez", começou por dizer Guardiola, que já tinha conquistado o prémio em 2018/19. E prosseguiu: "Para mim, é um prémio muito especial por ser decidido por todos os outros treinadores. Porém, um troféu destes só é possível enquanto treinador se formos rodeados de profissionais de topo. Os meus jogadores têm sido fantásticos. Nunca faltou dedicação e profissionalismo, mesmo na época mais desafiante que já vivemos"."A minha equipa técnica também merece os devidos créditos. Sou um sortudo por ter uma equipa que dá tudo o que tem no dia a dia para que o Manchester City seja a melhor equipa possível. Este troféu é dedicado e partilhado com eles", rematou o técnico.Guardiola, que conquistou a Premier League , a Cabarao Cup, e está na final da Liga dos Campeões, superou assim a concorrência de Marcelo Bielsa, do Leeds, Daniel Farke, do Norwich, David Moyes, do West Ham, Brendan Rodgers, do Leicester e Emma Hayes, da equipa de futebol feminino do Chelsea.