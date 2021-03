Guardiola elogia Bernardo Silva: «O nível dele tem sido magnífico»

Pep Guardiola elogiou Bernardo Silva na conferência de imprensa de antevisão do jogo da Liga dos Campeões de amanhã, com o Borussia Mönchengladbach.





"Estou mais do que satisfeito. Espero que ele também esteja feliz com a forma e com a posição em que está a jogar. Estou feliz com o nível dele desde o primeiro dia", constatou Guardiola."Tirando um período na última época, em que caiu um bocadinho, o nível dele tem sido magnífico", acrescentou o treinador catalão.