Guardiola elogia exibição de Cancelo: «É um jogador fantástico»

Pep Guardiola elogiou, este domingo, a exibição de João Cancelo no empate (1-1) do Manchester City diante do Liverpool. O lateral-direito português foi lançado de início pelo treinador espanhol dos citizens e assinou uma exibição que lhe valeu elogios após os 90 minutos.

"[Cancelo] Jogou excecionalmente bem com e sem bola. Quando é consistente, o foco dele é fantástico. É um jogador fantástico", começou por dizer Pep Guardiola no final da partida, antes de analisar a partida e o bom momento dos citizens.

"Jogo difícil. Eles começaram muito bem, foram atrás do jogo. Não é fácil [defrontar o Liverpool] porque eles são muito rápidos na frente e hoje colocaram quatro jogadores. Depois do penálti jogamos muito melhor e chegámos ao empate. Não houve muitas chances para os dois lado. E, sim, conquistámos um ponto."

"Doze jogos, perdemos apenas um em todas as competições. Voltamos a conceder um penálti, espero que possamos aprender neste capítulo. Mas estou muito feliz. [Jogadores convocados para as seleções] Vejo muitos deles, assim como muitas outras equipas. Agora, com sorte, poderão desfrutar das seleções e voltar em segurança, espero eu, sem lesões", finalizou.