Guardiola elogia Matheus Nunes: «Tem qualidades especiais que são tão difíceis encontrar»

Contratado no fecho do mercado, Matheus Nunes assistiu do banco à goleada (5-1) do campeão City ao Fulham. Hoje, na visita ao West Ham, o internacional português poderá estrear-se com a camisola dos citizens, e Guardiola, que está de regresso ao banco, não escondeu ontem a satisfação com o ex-leão. "Pode jogar em várias posições. No meio, mais em contenção, ou mais ofensivo, até nas laterais pela capacidade física que tem. Tem de melhorar o primeiro toque, mas tem qualidades especiais que são tão difíceis encontrar", lembrou o técnico do City, acrescentando: "Com o tempo ele vai aprender a ser mais preciso em pequenas coisas como o primeiro toque ou o passe. Vai chegar a esse nível pela forma como treinamos e pela dinâmica que temos. O Matheus tem qualidades superiores aos sonhos de qualquer treinador."

Já Marco Silva, que vai fazer o jogo 100 pelo Fulham, congratulou-se com a renovação de Palhinha. "São ótimas notícias para nós como clube. Sentimos que era um bom momento para tomar decisões importantes e também dar bons sentimentos aos adeptos", sublinhou.