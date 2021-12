Guardiola encantado com Bernardo Silva: «Neste momento é o melhor jogador da Premier League»

Mohamed Salah tem-se fartado de marcar e é figura no Liverpool; os companheiros de equipa Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Riyad Mahrez ou Phil Foden ficaram à sua frente nas contas da Bola de Ouro; mas para Pep Guardiola não há dúvidas. O melhor jogador da Premier League chama-se Bernardo Silva. A declaração do treinador espanhol surgiu esta quarta-feira, após um triunfo do Man. City sobre o Aston Villa no qual o português marcou um grande golo."É o melhor. Foi o melhor na época em que conseguimos 98 pontos, há três temporadas, e é o melhor agora. Marcou um golo fantástico. Depende apenas dele... Quando um jogador tem esta qualidade, só depende dele. É um jogador noutro nível, em todos os níveis", elogiou o técnico, que em seguida também falou positivamente de Rúben Dias. "Tem uma boa personalidade e marcou um bom golo".Sobre o jogo, numa vitória pela margem mínima, por 2-1, Guardiola deixou elogiou. "A nossa atuação foi fantástica. Foi um jogo difícil, sabíamos disso. Percebemos o porquê. Especialmente depois de sofrermos o golo cedo na segunda parte, a forma como reagimos... jogámos mesmo bem".