Guardiola está farto de falhanços e pondera apostar em Ederson para a marcação dos penáltis

Os citizens venceram o encontro, por 4-1, mas o treinador - que já colocou quatro jogadores diferentes a marcar penáltis esta época- está preocupado com questão. ""Durante muitos anos não conseguimos ganhar aqui, esperemos que da próxima vez o consigamos com público nas bancadas. Na segunda parte, a forma como reagimos ao golo fez a diferença", explicou o técnico catalão, acrescentando que "Anfield é intimidante".E depois, falou do penálti falhado. "É um problema que temos. Nos momentos importantes não podemos falhar, independentemente do jogador. Vou pensar no Ederson, pode ser ele a marcar na próxima vez."