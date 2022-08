Guardiola: «Estamos a desfrutar do facto de termos dois avançados com uma qualidade incrível»

O Manchester City goleou o Newcastle esta quarta-feira por 6-0 e cinco dos golos foram apontados pelos avançados Erling Haalan (3) e Julián Álvarez (2) - João Cancelo também colocou o seu nome na lista de marcadores do jogo. No final da partida, Pep Guardiola elogiou a capacidade finalizadora dos dois ponta-de-lanças que chegaram este verão ao Etihad Stadium e que já fazem a delícia dos adeptos.

"O que ele [Haaland] fez na Alemanha, está agora a fazer aqui [na Premier League]. Primeiro toque na bola, primeiro golo. Temos avançados incríveis, com um faro incrível pelo golo. É claro que Haaland pode ser travado... se nós não jogarmos bem. A razão que nos leva a tentar jogar sempre bem é para darmos possibilidades aos nossos avançados para marcarem golos. O que o Haaland quer é ganhar títulos. Conhecendo-o como conheço, sei que ele não ficaria contente se quebrasse recordes sem conquistar títulos", começou por dizer o técnico catalão, continuando: "Sobre o Julian... temos visto desde o primeiro dia a forma como se comporta em campo. Tenho uma opinião muito boa sobre ele. O departamento de scouting já me tinha avisado sobre ele há um ano e meio, sem dúvida que é especial. Estamos a desfrutar do facto de termos dois avançados com uma qualidade incrível."

Sobre as comparações entre Haaland e Agüero, Guardiola quis distanciar os dois jogadores, embora assumisse que o norueguês tem tudo para ganhar estatuto de lenda dos citizens. "Agüero é uma lenda, ninguém poderá apagá-lo dos corações dos nossos adeptos. Mas o Haaland tem a qualidade para chegar lá [a esse estatuto de lenda]. Não é sobre ele ou o Sergio, o que ele fez [Aguëro] pelo clube foi incrível."

E prosseguiu: "Estes dois jogadores são jovens e querem mostrar-se no campeonato mais duro que existe no mundo. Têm a ambição de conquistar títulos e marcar golos. Isto dá-nos a todos um 'boost' de energia. Passo a passo, jogo a jogo, vamos melhorar."

Sobre os números 'avassaladores' do Manchester City neste arranque de temporada, Pep Guardiola sublinhou a superioridade dos seus jogadores no jogo de hoje, em comparação com os duelos contra o Newcastle e Crystal Palace. "Os números falam por si mesmos, temos sido prolíficos. Contra o Newcastle não conseguimos controlar as transições ofensivas, contra o Crystal Palace não conseguimos encaixar bem as peças. Hoje controlámos tudo isso", terminou.