Guardiola: «Este é um dos melhores grupos que eu já treinei na minha vida»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Manchester City goleou este domingo o Newcastle por 5-0, na ressaca da eliminação nas meias-finais da Liga dos Campeões, e aumentou para três pontos a vantagem pontual para o Liverpool na luta pelo título em Inglaterra.





"Foi uma tarde perfeita. [Dúvidas em torno da resposta da equipa após derrota com o Real Madrid] Com tudo o que esta equipa tem feito, ainda existiam dúvidas? Estamos há cinco anos a fazer isto a cada três dias. Se algumas pessoas duvidaram de nós é porque não conhecem esta equipa. Este é um dos melhores grupos que eu já treinei na minha vida", começou por dizer o treinador catalão dos citizens, em declarações no final da partida.

Diferença de golos para o Liverpool

"Falámos sobre isso ao intervalo - sobre o quão importante era ganharmos hoje. Podia ter sido por 3-1 [após uma grande oportunidade para o Newcastle] mas acabámos por marcar dois golos já no final. Essa é a grande diferença."

A saída de Rúben Dias ao intervalo

"Temos 13 jogadores e meio porque o Nathan [Aké] não está nas melhores condições físicas. Eu não estou preocupado se o Phil Foden tiver que jogar a defesa-central, porque sei que ele jogará."

Distância para o Liverpool

"Três pontos, nove ainda para jogar, quatro [de vantagem] se contarmos com a diferença de golos. Temos mais uma final na quarta-feira", terminou.