Guardiola: «Estou contente com o empate, sempre é melhor do que uma derrota por 3-0»

Pep Guardiola não se mostrou particularmente insatisfeito com o resultado desta terça-feira frente ao Real Madrid (1-1) na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, afirmando estar à espera de um ambiente de verdadeira final na próxima quarta-feira, em Manchester.





"Em Manchester será como uma final diante dos nossos adeptos. Marcámos quando eles estavam melhores do que nós na segunda parte. Parabéns à minha equipa", começou por dizer o técnico catalão, em declarações aos canais oficiais da UEFA, elogiando de seguida as exibições de Ederson e Kyle Walker: "Precisamos dos nossos melhores jogadores neste tipo de jogos e o Ederson hoje esteve excecional. Kyle Walker esteve igualmente excecional contra um dos melhores adversários que tu podes defrontar no Mundo inteiro."

E continuou: "Defendemos bem na nossa área, o esforço dos rapazes foi incrível. Agora é como um playoff. Podemos defender melhor em alguns momentos, talvez possamos atacar também de uma forma diferente. Alaba e Rüdiger estiveram muito próximos de Haaland, por isso houve muito poucos espaços para encontrarmos e explorarmos. Talvez possamos ajustar algumas coisas para o duelo da próxima semana."



Guardiola afirma que o posicionamento de Toni Kroos no centro do meio-campo do Real Madrid criou mais dificuldades aos seus jogadores, mostrando-se contente pelo resultado do jogo de hoje não ter sido... um 3-0 para o Real Madrid. "Toni Kroos obrigou-nos a defender muito mais do que queríamos. Se não tivesse jogado a pivô hoje, posso dizer-vos que hoje teríamos defendido muito menos. Estou contente com o empate 1-1, sempre é melhor do que uma derrota por 3-0! Vamos olhar outra vez para o que fizemos no jogo. Em alguns momentos estivemos bem. Mas acho que poderíamos ter ido em busca de mais golos se tivéssemos sido mais agressivos. Tenho uma ideia do que teremos de fazer na próxima semana. Mas primeiro preciso de ver este jogo outra vez."



O equilíbrio entre as duas equipas

"Quando estávamos melhores, eles marcaram. Quando eles estavam melhores, nós marcámos. Foi um jogo equilibrado. São um adversário muito exigente, fruto do talento e experiência que têm. Veremos o que poderemos fazer melhor para a semana. Começámos a segunda parte muito bem. Jogaram muito pela esquerda e são mesmo muito bons a explorar esse corredor, mas depois nós marcámos um golo fantástico. Temos uma final na próxima quarta-feira em casa."



O pouco espaço que Haaland teve para explorar

"Os espaços entre os centrais e os laterais estavam ocupados. Não foi um jogo fácil para o Erling [Haaland]. Moveu-se bem e teve as suas oportunidades", terminou.