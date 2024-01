Guardiola explica condição física de Haaland e deixa recado a Ceferin: «Temos o direito de nos defendermos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, revelou esta quinta-feira que Erling Haaland não está ainda recuperado da lesão no pé, pelo que o avançado norueguês não vai ser opção no jogo de amanhã frente ao Tottenham, a contar para os 16 avos de final da Taça de Inglaterra (20h00). O treinador aproveitou ainda a ocasião para deixar um recado a Alekander Ceferin, presidente da UEFA.

"Está quase de volta. Ainda não está pronto para o jogo desta sexta-feira, mas está próximo. Não está perfeito e, por isso, vamos esperar mais um pouco", referiu Guardiola na conferência de imprensa de antevisão do jogo comk os spurs. Recorde-se que o avançado dos citizens não joga desde 6 de dezembro, quando se lesionou no encontro frente ao Aston Villa.

O treinador deu também a entender que Kalvin Phillips está mesmo de saída para o West Ham. "Se eu o tivesse colocado a jogar 10 ou 15 partidas seguidas ele teria jogado bem. Mas não lhe dei esses jogos. Espero que o Kalvin tenha os minutos que merece e que eu não tenho sido capaz de lhe dar", comentou Guardiola a propósito do médio.

O fair play financeiro foi outro dos assuntos abordados pelo técnico catalão, nomeadamente os comentários de Alekander Ceferin. "Como advogado e presidente da UEFA, ele deveria esperar. Tem muito trabalho a fazer na UEFA. Ele sabe que temos o direito de nos defendermos", acrescentou Guardiola.



Recorde-se que o presidente da UEFA afirmou, numa entrevista recente ao 'The Daily Telegraph', que tem a certeza de que o Manchester City violou as regras do fair play financeiro. "Sabemos que temos razão. Não faríamos essa decisão se não pensássemos que tínhamos razão."