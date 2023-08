Guardiola explica 'puxão de orelhas' a Haaland no Burnley-Man. City: «Quer sempre a bola»

Haaland bisou ainda na 1.ª parte, no triunfo do Manchester City sobre o Burnley (3-0) a abrir a Premier League 2023/24. Ainda assim, o avançado norueguês não se livrou de um 'puxão de orelhas' de Pep Guardiola à saída para o balneário, no intervalo. Após o encontro, o técnico espanhol explicou o motivo para ter tido esta conversa mais acesa com o jogador e garantiu que não foi nada demais."Haaland quer sempre a bola, mas isso não é possível no um para um. Colocam as bolas nas costas [da defesa] e ele corre. Mas quando faltavam poucos minutos [para o intervalo], Bernardo esteve bem em não lhe dar a bola", começou por explicar Guardiola, em declarações à 'Sky Sports', prosseguindo: "Não foi um incidente, nem um problema de todo. Ele marcou dois golos e está feliz."Guardiola lembrou ainda que "os primeiros jogos são muito importantes para ver como estão as vibrações da equipa" e revelou que De Bruyne se ressentiu da lesão que o afetou na final da Liga dos Campeões da época passada. "Lesionou-se de novo. Disse-me que foi o mesmo problema [da temporada passada]. Por isso é um problema. Temos de ver com a equipa médica", confessou.