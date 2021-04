Guardiola falou dos investimentos do Borussia Dortmund e já levou resposta

Na semana passada, antes do duelo da primeira mão dos quartos-de-final da Champions diante do Borussia Dortmund, Pep Guardiola abordou a fórmula de negócio dos alemães e deixou no ar um tom de crítica pelo facto dos germânicos gastaram elevadas somas para convencer empresários a levarem os seus jovens para o clube. Uma semana depois, no mesmo dia em que o Man. City defronta os germânicos, o diretor executivo Hans-Joachim Watzke respondeu à letra e considerou que o espanhol não é a pessoa certa para falar em investimento dos clubes, especialmente por conta daquilo que o City já gastou consigo ao leme.





"Se há alguém que conhece o Borussia Dortmund em Manchester, sou eu. A cultura deste clube, a forma como jogam e não consigo também encontrar nenhum jogador sem qualquer no seu plantel. Gastam imenso dinheiro em jovens jogadores, pagam imenso aos seus empresários para levarem para lá esses jogadores, pois têm uma incrível qualidade. Incrível. Talvez este ano não tenham a consistência para ganhar na Bundesliga em todas as jornadas, mas em jogos a eliminar são capazes de tudo", atirou o técnico espanhol há uma semana.A resposta de Hans-Joachim Watzke, surgiu agora, à BBC. "Nos últimos cincos anos gastaram quase um bilião de euros em novos jogadores. Em cinco anos. Quem mais tem a possibilidade de fazer tal coisa? Ele não está em posição de criticar outros clubes", atirou.O diretor executivo os alemães assume que a estratégia do Dortmund "funciona de forma fantástica" mas confessa ser "difícil desenvolver uma equipa com base nela, pois ao fim de dois ou três anos, se os jovens jogadores renderem bem, como o Erling Haaland e o Jadon Sancho, os grandes clubes chegam e compram-nos. Esse é o único caminho para o Borussia Dortmund". "Não somos um clube de grande visão, pois não temos muito dinheiro. Se tivesse dinheiro como outros clubes, que podem gastar um bilião em cinco anos ou até mesmo em dez, então aí podes ter uma visão ampla. O que quero para os próximos anos é ter um estatuto que permita estar entre as 10, 12 melhores equipas da Europa e ganhar alguns títulos na Alemanha", acrescentou.