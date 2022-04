Guardiola feliz com regresso de Rúben Dias: «É um jogador importante, mentalmente muito forte»

O Manchester City voltou ao comando da Premier League, ao bater o Brighton por 3-0, e no final Pep Guardiola estava naturalmente satisfeito pelo triunfo. Mas houve outras boas notícias, como o retorno de Rúben Dias à ação, numa altura decisiva para as esperanças do clube nas frentes onde ainda está envolvido.





"Foi um bom teste e eles portaram-se de forma excecional. Por isso ganhámos o jogo. Não os deixámos jogar. O Brighton tem qualidade. Na segunda parte conseguimos os golos que não encontrámos na primeira parte", comentou o técnico ao BBC MOTD, que em seguida abordou a situação em torno de Nathan Aké e ainda do defesa português."O Nathan torceu o tornozelo. Não foi perfeito, mas foi bom dar minutos ao Ruben. É um jogador importante. É difícil entrar no ritmo depois de sete semanas fora, mas ele é mentalmente muito forte e por isso mostrou tantas coisas boas", elogiou.Quanto à luta pelo título, Pep congratula-se pelo primeiro objetivo conseguido. "A sensação hoje é de que nos qualificámos matematicamente para a Liga dos Campeões. As pessoas podem dizer que isso é normal, mas não é. Basta ver as incríveis equipas que estão na luta. Agora, pela Premier League, não somos estúpidos. Se perdermos 2 pontos, o Liverpool será campeão. Se ganharmos todos os jogos, seremos nós campeões. Os jogadores sabem disso e sabem os jogos duros que temos pela frente. Temos de jogar como hoje e ganhar todos os jogos. Se o fizermos vamos celebrar, se não vamos felicitar o Liverpool", acrescentou.