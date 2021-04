Guardiola: «Fica difícil contra uma equipa que tem oito jogadores no último terço»

O Manchester City de João Cancelo, Rúben Dias (titulares) e Bernardo Silva (suplente não utilizado) foi este sábado afastado de discutir o título da Taça de Inglaterra ao perder por 0-1 frente ao Chelsea. Apesar do resultado menos conseguido, Pep Guardiola elogiou a exibição da sua equipa, que apenas pecou na finalização.





"Estivemos bem nos últimos 15 minutos. Tivemos algumas dificuldades em encontrar os espaços, mas quero dar os parabéns ao Chelsea pelo jogo bem disputado. Chegámos em algumas ocasiões nessas posições [de finalização], mas depois não conseguimos criar [lances de golo]. Sofremos o golo mas depois reagimos bem, especialmente depois das entradas de Phil Foden e de Gündogan", começou por dizer o técnico dos citizens, em declarações citadas pela 'BBC' no final do encontro.

"Fica difícil [marcar] contra uma equipa que joga com oito jogadores no último terço do campo. Este tipo de jogo deixa tudo mais complicado. Mas em regra geral controlámos bem. Não criámos muitas ocasiões claras mas chegámos mais vezes lá [na baliza adversária] do que eles", acrescentou.

Situação de De Bruyne gera apreensão

"Não tem bom aspeto, ele está em dor. Vamos ver. Amanhã fará exames", atirou o técnico catalão.