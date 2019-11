Guardiola: «Fizemos o suficiente para vencer»

Pep Guardiola não escondeu a desilusão por mais um 'tropeção' do Manchester City na Premier League. O empate frente ao Newcastle , depois do golo tardio de Jonjo Shelvey (88'), atrasou os citizens ainda mais na luta pelo título, podendo perder o 2º posto para o Leicester, de Ricardo Pereira, que defronta este domingo o Everton de Marco Silva."Jogámos a um bom nível mas no primeiro remate consentido sofremos um golo. E no segundo remate, sofremos novo golo", lamentou Pep. "Não é fácil defender tão baixo. Criámos oportunidades suficientes para marcar mais golos mas infelizmente, numa das últimas ações do jogo, eles marcaram."O Newcastle apresentou-se em campo numa postura ultradefensiva, algo que o técnico catalão está habituado. "Temos vivido com isso nos últimos quatro anos. Encontramos soluções, tal como hoje o fizemos, mas infelizmente sofremos um golo. Concedemos um livre direto que podia ter sido evitado e a qualidade de Shelvey fez a diferença." Os citizens tiveram 77% de posse de bola, tendo conseguido rematar por 24 vezes. Os magpies lograram rematar em três ocasiões."É importante que nos bons momentos mantermos a calma e nos maus momentos aprender a viver com eles e tirar as lições necessárias", finalizou Pep Guardiola.