Guardiola: «Foi um dos melhores jogos que fizemos, mas perdemos dois pontos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pep Guardiola 'culpou' a falta de eficácia da equipa no empate (1-1) entre Manchester City e Nottingham Forest, realizado este sábado.

"Fizemos um jogo muito, muito bom. Foi mesmo um jogo muito, muito bom. Tivemos oportunidades fantásticas mas o futebol é assim mesmo. Temos de marcar. Fizemos de tudo. Temos de concretizar nesses momentos. Tivemos demasiadas chances claras de golo para marcarmos. Foi um dos melhores jogos que fizemos [esta temporada], mas perdemos dois pontos. Devíamos ter sido mais agressivos. Ainda faltam muitos jogos", atirou o técnico catalão, em declarações ao 'Match of the Day' da 'BBC One'.