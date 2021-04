Guardiola: «Fomos algo tímidos»

Após a vitória, Pep Guardiola não teve problemas em admitir que a sua equipa sentiu a pressão após estar em desvantagem, mas garantiu que confiou sempre nos jogadores.

"Para muitos esta foi a primeira experiência nas meias-finais e sentiram a pressão. Mas depois melhorámos. Ao intervalo disse: se perdermos, tudo bem, mas temos de ser nós mesmos. Tínhamos de ter mais calma. Estivemos bem, mas fomos algo tímidos. Na 2ª parte foi diferente e conseguimos encontrar o caminho para o golo. Até podíamos ter feito mais golos aí", defendeu o técnico catalão. De resto, Guardiola não espera facilidades no duelo em Manchester. "Ainda temos mais 90 minutos e contra o PSG tudo pode acontecer...", justificou.

Uma das figuras do City foi De Bruyne. O médio fez o golo do empate e revelou qual foi a chave do sucesso para os citizens saírem com a vitória. "Na 1ª parte jogámos com demasiada pressa e foi-nos pedido ao intervalo que tentássemos ter um pouco mais a bola. Na 2ª parte praticámos um ótimo futebol", analisou o belga, apontando já à 2ª mão: "Teremos de estar muito concentrados!"