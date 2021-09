Guardiola furioso com dupla do Man. City: os motivos da gritaria do treinador no jogo com o Leipzig

O Manchester City venceu o Leipzig por 6-3 na estreia na Liga dos Campeões. Contudo, apesar do resultado positivo, Pep Guardiola foi visto em campo exaltado com dois dos seus jogadores.





Jack Grealish, reforço dos citizens, e Riyad Mahrez, extremo argelino, foram alvo dos gritos do técnico espanhol durante grande parte da partida. Mesmo com o emblema inglês a vencer por 4-2, os dois extremos do Manchester City não se livraram de dois grandes 'puxões de orelhas' por parte do treinador.No final da partida, questionado sobre o motivo da discussão com os jogadores, o treinador foi claro: "As discussões acontecem. Falámos ao intervalo sobre como deviam defender e não o fizeram".Ambos os jogadores fizeram uma excelente exibição no jogo frente ao emblema alemão, tendo sido as principais armas ofensivas do clube; contudo, em termos de tarefas defensivas, Pep Guardiola esteve longe de ficar agradado com a dupla.Grealish foi questionado sobre o mesmo assunto e desvalorizou o tema: "Foi simplesmente sobre trabalho defensivo. Não falarei muito sobre isso porque posso vir a utilizar as mesmas táticas no fim-de-semana". E acrescentou: "O treinador quer sempre mais ofensiva e defensivamente, e ele é alguém que obviamente vou sempre escutar".