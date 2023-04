Guardiola: «Há a sensação de que se queres ganhar a Liga dos Campeões tens de te chamar Real Madrid»

Pep Guardiola era um treinador naturalmente satisfeito após o empate do Manchester City diante do Bayern Munique e que garantiu a passagem dos citizens às 'meias' da Liga dos Campeões. O técnico espanhol realçou a forma como os ingleses defenderam na Baviera, diante de um clube que Guardiola orientou entre 2013 e 2016."Conheço este estádio, como eles acreditam e pressionam. Defendemos muito bem a nossa área. Penso que é aqui que melhorámos em relação à época passada. A definição de Haaland é muito boa. O resultado foi muito bom em Manchester, mas tínhamos muito a perder aqui. Já temos experiência na competição e os jogadores sentiram isso. Sofremos na 1.ª parte, com Coman principalmente. O Bayern teve uma ou duas boas oportunidades antes do penálti, mas defendemos muito bem. A 2.ª parte foi muito melhor", destacou Guardiola na conferência de imprensa que se seguiu ao encontro.O treinador do Manchester City abordou depois o duelo com o Real Madrid na derradeira eliminatória antes da final da Champions. "Ontem li que o Real Madrid disputou 11 meias-finais nos últimos 13 anos. Temos três consecutivas e achamos incrível. Todas as equipas do mundo têm a sensação de que, se querem ganhar a Liga dos Campeões, se têm de chamar Real Madrid. Antes era o Barcelona, agora é o Real Madrid", atirou Guardiola, deixando ainda uma certeza: "Não se trata de ganhar, trata-se de tentar. Se tentares muitas vezes, talvez consigas vencer."