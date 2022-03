Guardiola: «Há jogadores que fazem a equipa jogar e que não entram nas estatísticas»

Muito se tem falado da forma de Jack Grealish e sobre se os milhões investidos no internacional inglês foram justificados, sendo que praticamente todas as análises são feitas com base nas estatísticas. Ora, esta terça-feira, Pep Guardiola deu uma perspetiva diferente da análise, considerando que no futebol atual há uma verdadeira obsessão com os números e que há quem jogue bem... sem estar com bons dados."Estamos sempre a falar de estatísticas e os jogadores atualmente jogam a pensar nelas, mas é o maior erro que podem cometer. Estamos também envolvidos nisso... Mas as estatísticas são apenas um padrão, um pedaço de informação que temos, mas há jogadores que fazem a equipa jogar e que não entram nas estatísticas. Mas eles dizem quantos golos marcaram, quantas assistências fizeram... Com este tipo de situações, esquecem-se de tudo. É esse o problema. As estatísticas não existiam no passado. O que importa é o que jogas hoje, se dás o teu máximo, o teu melhor, ajudas os teus colegas a tornar o processo ofensivo e defensivo melhor. E estamos a ganhar graças a isso", considerou o espanhol, que sobre Grealish não teve dúvidas: "está a jogar bem; se jogasse mal iria dizer-lhe, mas não é o caso".