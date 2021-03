Guardiola: «Jogadores merecem todos os meus elogios»

Depois de golear (4-1) o Wolverhampton, o técnico do Manchester City elogiou a exibição da equipa perante um adversário que, segundo Pep Guardiola, impôs grandes dificuldades.





"Ficámos um pouco ansiosos depois do 1-1, mas reagimos muito bem depois de marcarmos o segundo golo. Foi muito merecido, jogámos muito bem. Foi um jogo disputado e na reta final conseguimos vencer de forma confortável. Depois do empate eles criaram perigo, mas continuámos a ter bola e não desistimos, o que é uma boa lição para nós. Se analisarmos o desempenho vemos que estivemos muito bem. Esta época o calendário é curto. Não tivemos uma semana completa para trabalhar, há muitos jogos e o Wolves é difícil pelo físico e mentalidade. Estou mais do que satisfeito e podemos aproveitar esta noite, descansar e preparar-nos para o próximo jogo", analisou o técnico, aos microfones da BBC.Os citizens atingiram a 21ª vitória consecutiva em todas as provas e Guardiola, apesar de reconhecer que se trata de um ciclo pouco habitual, prefere manter a equipa focada em somar pontos para recuperar o 'trono' inglês. "É um recorde de que falaremos no futuro. O inverno em Inglaterra é um inferno e esta época fizemos algo incrível. É mais do que notável. Os jogadores merecem todos os meus elogios, mas o Liverpool ainda é o campeão. Para ganhar a Premier League precisamos de mais pontos", justificou.No domingo, os citizens recebem o rival United, segundo classificado, no dérbi da cidade de Manchester. E Guardiola quer vencer. "No passado obtivemos melhores resultados em Old Trafford do que aqui. Temos um ou dois dias para descansar e sei como eles são fortes. É uma oportunidade incrível de dar um grande passo e vamos fazer tudo para consegui-lo", concluiu o técnico catalão.