Guardiola lembra ataque em concerto e os minutos terríveis em que a mulher não atendeu

Em entrevista à BBC, Pep Guardiola revelou o pânico que sentiu minutos após os, durante o concerto de Ariana Grande."Eu estava em casa com o meu filho, mas as minhas filhas e a minha mulher estavam lá. No fim de tudo tivemos sorte. Infelizmente houve várias pessoas que sofreram", contou o treinador."Ela ligou-me imediatamente, mas a linha foi abaixo. Ela disse: 'Alguma coisa aconteceu e estamos a fugir, mas não o que aconteceu' e a chamada caiu. Tentámos ligar de novo mas não resultou. Fomos logo para a Arena. Cinco ou seis minutos depois ela ligou a dizer: 'Conseguimos sair'".A 22 de maio de 2017, uma dupla explosão no exterior da Manchester Arena provocou 22 mortos e dezenas de feridos, naquela que foi a primeira época de Pep Guardiola ao serviço dos citizens."Vou ser sempre um adepto do Manchester City e vai ser impossível treinar outra equipa em Inglaterra porque me sinto bastante acarinhado pelas pessoas daqui", revelou o técnico.