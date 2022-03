Guardiola: «Messi foi o meu Michael Jordan, é tudo na minha carreira»

Pep Guardiola não poupou nos elogios a Lionel Messi numa entrevista que deu ao diário argentino 'Olé'. O treinador do Manchester City não esquece os tempos em que trabalhou com o astro argentino no Barcelona."Espero que chegue bem ao Mundial, que treine bem nos meses antes. Não falo com ele desde a Copa América. Não é fácil ser Messi e foi uma libertação para ele ganhar esse campeonato", explicou o técnico catalão.E prosseguiu, recordando os tempos de glória do Barcelona. "Para mim o Messi é tudo na minha carreira, fez-me ser mais competitivo. Havia muitos astros com uma idade perfeita e veteranos de muito bom nível. E entre todos gerou-se uma química muito boa, o que só acontece uma vez na vida. Xavi, Inesta, Puyol... Sem ele também teríamos ganho, mas não tanto. Comparo o Messi a Michael Jordan, quando Phil Jackson podia sentir o que era ter o melhor e ganhou seis anéis. Eu também ganhei porque ele tornava tudo mais fácil. Ainda lhe devo uma garrafa de vinho porque me fez ganhar melhores contratos."Guardiola falou depois da maturidade do avançado do PSG. "À medida que vais crescendo a energia que tinhas há 10 anos não é a mesma. Ele mudou e adaptou-se ao seu momento, é lógico. Quando coincidimos no Barcelona ele tinha vontade de 'comer' o Mundo e agora, aos 35 anos, já sabe o que tem de fazer."