Guardiola: «Não sou estúpido para dizer que o Bernardo é lateral...»

Deu que falar a opção tomada por Pep Guardiola no fim de semana, quando diante do Nottingham Forest , decidiu colocar Bernardo Silva a lateral esquerdo. Nessa partida, os citizens tropeçaram, ao empatar a um golo diante do conjunto recém promovido, o que agravou ainda mais o tom das críticas à opção do catalão. Esta terça-feira, na antevisão ao jogo da Liga dos Campeões diante do RB Leipzig, Pep defendeu-se e explicou a sua decisão."As pessoas dizem 'sofremos o golo no lado esquerdo porque o Bernardo estava a jogar lá'. Mas as pessoas não entendem - e eu percebo isso - que colocá-lo naquela posição ajudou-nos a fazer o que queríamos. Sem o Bernardo não teria sido possível ter feito um ou duas ações no final. Quando uma equipa defende em 5-3-2-1, tão fechada, temos de continuar a tentar esse processo, porque tenho 400% de certezas de que diante do Forest não fomos previsíveis. Nada mesmo!", garantiu o técnico catalão."Não sou estúpido para dizer que o Bernardo é lateral, mas ele pode jogar lá porque é muito inteligente, muito espero. No um para um ele é um defesa muito bom. Com a bola é capaz de ajudar-nos na forma que queremos jogar. Por isso coloquei-o nessa posição, já aconteceu com o Oleks Zinchenko no passado e fizemos 100 pontos com o Fabian Delph [na mesma posição. Temos este tipo de jogadores que tornam o nosso jogo pouco previsível. Vá lá... Nós marcámos 60 golos, somos a equipa com mais golos na Premier League. Conseguimos sempre fazer coisas boas e com o Erling também", declarou.