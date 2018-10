Guardiola: «Não sou tímido para dizer o quanto amo os meus»

Numa entrevista à rádio BBC, Pep Guardiola abriu o coração. Falou sobre a família, o drama de David Silva, a sua relação com Cruyff e deixou juras de amor aos citizens. "Serei adepto do Manchester City o resto da minha vida. Será impossível treinar outra equipa em Inglaterra, por todo o carinho que recebo aqui. Quando as pessoas me perguntam: ‘O que queres?’, eu respondo ‘ser querido’."A forma como interpreta e vive o futebol conquistou adeptos e seguidores por todo o Mundo e Guardiola lembra que a paixão pelo jogo foi influenciada por Johan Cruyff, com quem trabalhou no Barcelona. "Ajudou-me a entender e a amar o jogo. A maneira como via o futebol era completamente diferente. Obsessivo, exigente, stressado. Era como um pai."E é este papel que Pep também gosta de assumir. "Penso que sou bom no futebol, porque o meu trabalho é a minha paixão. Digo o mesmo aos meus filhos: tentem descobrir aquilo de que gostam mais e aí não será um esforço, será um prazer." E é junto dos seus que repousa. "Todos os homens têm o seu refúgio e para mim, quando estou exausto, é o lar. Só em casa é que me sinto seguro. Seguro no sentido de não estar a ser observado. Cristina é uma mulher fantástica, não apenas uma mãe incrível. Se ela não quisesse mudar-se para Nova Iorque, Munique ou Manchester, eu não estaria aqui.""Não sou tímido para dizer o quanto amo os meus. Talvez até o contrário. Talvez diga demasiadas vezes. Nisso acho que sou muito latino. Com os jogadores, ainda hoje não sei se deveria demonstrar tanto amor. Mas no futebol a paixão está em campo e às vezes sinto necessidade de os abraçar."Por isso, compreendeu o drama de David Silva. "Mateo [filho do médio espanhol] lutou pela vida durante vários meses e nós dissemos-lhe que se tivesse de ir a Espanha e ficar lá, não tinha problemas. Dissemos que estaríamos cá para o que precisasse. David é forte. Tenho a sensação de que ri mais agora, que fala mais. Foi incrível ver este final feliz."