Guardiola: «No melhor momento do jogo cometemos um erro»

Pep Guardiola lamentou este sábado a derrota em casa diante do Leeds (2-1), a quarta do Manchester City esta época na Premier League. O treinador dos citizens lamentou os erros cometidos.





"Fizemos um bom jogo. Eles marcaram na sequência de um erro nosso cá atrás. Não controlámos, mas isso faz parte do jogo", considerou, em declarações à BBC."Nos últimos 10 minutos eles criaram mais oportunidades. Quando defendem da forma como defenderam, temos de os impedir de correr e não o fizemos. No nosso melhor momento no jogo cometemos um erro na defesa, tentámos marcar mas não conseguimos", acrescentou Guardiola, frisando que a equipa vai agora concentrar-se no jogo com o Borussia Dortmund, na Liga dos Campeões.