Guardiola, os "gritos" entre dragões e a garantia: «Vamos ao Porto para assegurar o 1.º lugar»

Pep Guardiola admite que fará algumas alterações na sua equipa para o encontro de amanhã diante do FC Porto. O objetivo principal está assegurado, que era o apuramento para os oitavos-de-final, mas o técnico do Manchester City assegura que viaja ao Porto "para garantir o 1.º lugar do grupo".





Guardiola voltou a deixar elogios à forma como se tem exibido a equipa comandada por Sérgio Conceição, elogiando os índices de agressividade e comprometimento."Não importa se jogam linhas de 4 ou 5 como fizeram aqui. A forma como jogam, o comprometimento, a agressividade sem bola, jogos de transição, o destaque nas bolas paradas, a variação de jogo, o tão bem como defendem. Eles gritam entre si mas de forma positiva. Vivemos isso aqui, foi uma grande vitória para nós. Sabemos que vai ser assim, não importa a tática que vão usar. Faz parte da cultura dele, mas vamos tentar impor o nosso jogo para conseguir o resultado necessário para terminar o grupo no 1º lugar para a fase a eliminar em fevereiro. Vai ser um jogo duro, físico de certeza.""Não estou preocupado, ele não treinou por uma coisa no joelho, nada sério. Rotação? Estou a pensar, alguns jogadores vão jogar, que não jogaram jogos anteriores. São muitos jogos e eu não quero que pensam que é uma rotação... Todos os jogos são feitos com os melhores jogadores disponíveis nas circunstâncias.""Espero que o Raul e o David Luiz estejam bem. Vi que o Jiménez foi operado, esperemos que corra tudo bem. Lesões na cabeça são perigosas, espero que tudo corra bem.""É uma prova diferente. Vamos lá para garantir o 1.º lugar no grupo, mas o importante já alcançámos, o apuramento. Mas a Premier League é prioridade em termos gerais, mas temos de jogar nas melhores condições possíveis e precisamos de vencer o jogo. Precisamos de ganhar muitos jogos para chegarmos ao topo da Premier League. Agora é outra competição, da qual já podíamos ter saído este mês mas ainda estamos lá."