Guardiola: «Perdi 10 anos de vida»

O Manchester City venceu o Bayern Munique por 3-0 mas, apesar de o resultado deixar os citizens com um pé e meio nas meias finais da Liga dos campeões, Guardiola reconheceu que saiu do jogo arrasado."Emocionalmente estou de rastos. Hoje perdi 10 anos de vida. Agora preciso de relaxar, de ter um dia livre e preparar o jogo com o Leicester", disse o treinador do Manchester City após o jogo.Por outro lado, Pep Guardiola meteu Bernardo Silva num pedestal, após a grande exibição do português. "É um dos melhores jogadores que eu treinei na vida", disse o espanhol na conferência de imprensa. "O Bernardo é um jogador de futebol. O que é que isto quer dizer? Ele tem a habilidade de jogar em qualquer zona porque percebe o jogo. O Bernardo é um jogador muito importante neste tipo de jogos, pode jogar a meio-campo, falso nove, fez muitos golos recentemente. Se lhe disser para jogar numa determinada posição, ele vai entender tudo", atirou o técnico que persegue a conquista da primeira Liga dos Campeões pelo clube inglês. "Vivi três anos em Munique. Conheço bem a mentalidade e a qualidade do Bayern", alertou.Já Thomas Tuchel mostrou-se resignado, após a estreia em jogos europeus pelos bávaros. "Merecíamos pelo menos um golo. Apaixonei-me um bocadinho mais pela minha equipa pela forma como jogou", atirou.